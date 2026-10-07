Faturação das empresas acelera para os 5,2% apesar do recuo nas exportações

Em 2025, o volume de negócios das empresas registou um crescimento de 5,2%, segundo a análise da Informa D&B divulgada esta quarta-feira.

O aumento foi impulsionado principalmente pelos setores da construção e das atividades imobiliárias, que se destacaram com subidas de cerca de 10% em comparação com o ano anterior.

O mercado interno desempenhou um papel crucial neste crescimento, com um aumento de 7,1%, refletindo melhorias em quase todos os setores.

A construção cresceu 10,3%, representando um quarto do crescimento total do tecido empresarial, enquanto as atividades imobiliárias registaram um aumento de 9,8%. Os setores dos serviços gerais e empresariais também se destacaram, com crescimentos de 8,5% e 7,2%, respetivamente.

No entanto, nem todos os setores seguiram esta tendência positiva. As indústrias e energias e o setor do ambiente registaram decréscimos de 2,4% e 1% no volume de negócios, respetivamente.

No conjunto, mais de metade das empresas, 55%, apresentaram um maior volume de negócios, embora 34% tenham visto este indicador recuar.

As empresas exportadoras enfrentaram desafios, com uma queda de 2,4% no volume de negócios, após um aumento de 1,6% em 2024. Esta redução foi particularmente influenciada pelo desempenho das empresas de maior dimensão.

O número de empresas exportadoras também diminuiu em cerca de 2%, comparado ao ano anterior.

De acordo com a Informa D&B, o desempenho do tecido empresarial em 2025 demonstra uma trajetória de crescimento mais robusta, após subidas de 2,5% em 2023 e 3,9% em 2024.

O estudo focou-se em empresas públicas e privadas, excluindo banca e seguros, com base na informação financeira disponível no portal do Ministério da Justiça.