Faturação do comércio atingiu 201,8 milhões de euros no ano passado. Salários aumentaram 8,4%

As empresas de comércio registaram faturações totais na ordem de 201,8 milhões de euros em 2024. Em causa está um crescimento de 3,6% face ao ano anterior.Os dados divulgados pelo INE nesta quinta-feira, 18 de dezembro, indicam que 218 mil empresas (mais 0,7% do que em 2023) trabalhavam no comércio. Para tal, dispunham de 860,6 mil trabalhadores (aumento de 2,2%).Os salários avançaram de forma mais significativa, na ordem de 8,4%, em termos homólogos (depois de um acréscimo de 11,4% em 2023), até aos 13,930 milhões de euros.Também em 2024, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) atingiu 28,3 mil milhões de euros (mais 6,9%). A margem comercial global ascendeu a 37,4 mil milhões de euros (acréscimo de 6,2%), ao passo que a margem por empresa atingiu 171 mil euros (aumento de 5,5%). .Incerteza económica e margens apertadas dominam preocupações das empresas portuguesas