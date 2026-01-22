Faturação do grupo Decisões e Soluções sobe 20% para recorde de 112 milhões em 2025

O grupo Decisões e Soluções (DS) registou em 2025 um valor recorde de volume de negócios, de 3.200 milhões de euros, e de faturação, que aumentou 20% para 112 milhões, anunciou esta quinta-feira, 22, a empresa.

Em comunicado, o grupo – que reclama a liderança de mercado em Portugal na intermediação de crédito, mediação de seguros e consultoria imobiliária – destaca ainda que as suas marcas inauguraram um total de 63 novas lojas no ano passado e assinaram contratos para a abertura de mais 84.

Avança ainda ter integrado 2.000 novos colaboradores e concretizado negócios com mais de 110.000 novos clientes em Portugal.

O volume de negócios de 3.200 milhões de euros registado no ano passado inclui todo o crédito escriturado, o valor de todos os imóveis e automóveis vendidos, os prémios de seguros pagos, as viagens vendidas e todos os negócios concretizados no período.

Citado no comunicado, o diretor-geral do grupo DS, Paulo Abrantes, destaca que este registou em 2025 “o melhor resultado de sempre em todas as suas marcas e áreas de atividade”.

Na área de intermediação de crédito, a rede de lojas do grupo somou 2.650 milhões de euros em crédito escriturado, o que representa uma quota de mercado de 12% de todo o crédito habitação escriturado em Portugal no ano passado e uma quota de mercado de 20% em relação à intermediação de crédito em Portugal.

Já na área da mediação imobiliária foram vendidos e escriturados imóveis num valor superior a 480 milhões de euros, enquanto no segmento da mediação de seguros o grupo DS terminou 2025 com uma carteira de seguros na ordem dos 75 milhões de euros e a respetiva faturação crescer 23% face ao ano anterior.

Na área da compra e venda de automóveis a faturação alcançou os 8,5 milhões de euros e, no setor das viagens e turismo, ultrapassou os 4,6 milhões.

Para 2026, Paulo Abrantes aponta como objetivo “aumentar de uma forma significativa o número de lojas, de colaboradores e de clientes”.

O grupo DS conta atualmente com mais de 600 lojas, 6.000 trabalhadores e mais de 700.000 clientes a nível nacional, distribuídos pelas suas 12 marcas: Decisões e Soluções, DS Seguros, DS Intermediários de Crédito, DS Private, DS Imobiliária, DS Auto, DS Rent a Car, DS Travel, DS Investimento, DS Merchandising, DS Media e Academia de Formação do grupo DS.