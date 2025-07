Fazer pagamentos MBWay através de pulseiras e porta-chaves? Já é possível

A SIBS anunciou esta segunda-feira a sua estreia no mercado de wearables, também conhecidos por tecnologias vestíveis, com o lançamento do MBWay Pulse. A partir de agora, os utilizadores do MBWay vão poder efetuar pagamentos sem contacto através de dispositivos como pulseiras e porta-chaves em todos os terminais de pagamento da rede Multibanco, mesmo se os telemóveis estiverem desligados, sem bateria ou acesso à internet.