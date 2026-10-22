Fábrica da CIMPOR em Alhandra entra para o Guinness como a mais antiga cimenteira do mundo

O Centro de Produção de Alhandra começou a ser construído em 1890 e iniciou a atividade industrial por volta de 1894, mantendo-se atualmente como uma unidade estratégica da CIMPOR, com mais de 150 trabalhadores e capacidade para produzir 2,8 milhões de toneladas de cimento por ano.

Citado em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, considerou que o reconhecimento internacional distingue a resiliência da empresa e das diferentes gerações de trabalhadores que passaram pela unidade fabril.

O autarca destacou ainda o investimento de quase 200 milhões de euros em curso na fábrica, associado "à descarbonização da produção", classificando-o como uma parte importante da "revolução ambiental" que a empresa está a desenvolver.

"Portugal e Vila Franca de Xira precisam de indústrias com futuro, com modernidade, com inovação, e não tenho dúvidas que a CIMPOR, assinalando estes 132 anos, é para aí que está a caminhar", afirmou.

Fernando Paulo Ferreira salientou também a ligação da empresa à comunidade local, revelando que a autarquia e a CIMPOR têm mantido contactos no âmbito de um projeto de requalificação do histórico Teatro Salvador Marques, em Alhandra.

Na nota, o presidente executivo (CEO) da CIMPOR Portugal e Cabo Verde, Cevat Mert, afirmou que o recorde mundial "celebra muito mais do que a longevidade de uma fábrica", sustentando que representa a capacidade da empresa para inovar e adaptar-se às mudanças ao longo de várias gerações.

Segundo o responsável, esse percurso permite à cimenteira enfrentar o futuro com ambição e continuar a promover um setor mais eficiente e sustentável.

Já o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, considerou que a atribuição do recorde constitui "motivo de orgulho" para o país, defendendo que Alhandra teve um papel determinante no processo de industrialização e modernização de Portugal.

"Estamos a falar de resiliência industrial, de adaptação, de compromisso inabalável", afirmou o governante.

O comunicado refere ainda que a distinção do Guinness World Records reconhece a continuidade da atividade produtiva da unidade de Alhandra ao longo de mais de 130 anos, fazendo dela a mais antiga fábrica de cimento do mundo ainda em funcionamento.

A CIMPOR é uma das principais produtoras de cimento da Península Ibérica, com centros de produção em Alhandra, Souselas (Coimbra) e Loulé.