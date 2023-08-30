Fercopor investe 100 milhões em habitação de luxo no Algarve

A Fercopor investiu 100 milhões de euros em dois projetos de habitação de luxo no Algarve cuja comercialização se inicia nesta quinta-feira, em planta, estando o início da construção previsto para o primeiro trimestre de 2024..É a primeira vez que a promotora imobiliária, com sede em Vila Nova de Gaia e sucursal em Vila do Conde, atua fora do Grande Porto, iniciando agora a venda do primeiro de dois condomínios privados de luxo próximos da Marina de Vilamoura. .Assinado pelo ateliê Saraiva + Associados, o projeto "Serenity" inclui 53 apartamentos, com dois edifícios, unidos por um jardim exterior com piscina, e vários campos de golfe. Há um T4 penthouse, que inclui um terraço com piscina privativa. Ginásio, piscina interior aquecida, sala de massagem e sala de convívio fazem ainda parte dos espaços comuns do condomínio privado, de acordo com um comunicado da empresa..Sobre a entrada num novo mercado para a promotora imobiliária, Mário Almeida, administrador da empresa, encara-a como "uma prova do crescimento que a Fercopor alcançou, nos últimos anos, mas também como um desafio que aumenta a abrangência territorial da empresa e abre mais oportunidades a novos mercados, junto de compradores internacionais", lê-se no comunicado..Para futuro, além do segundo projeto em Vilamoura, a Fercopo tem ainda um projeto de habitação em Lisboa, junto ao Marquês de Pombal, e dois novos empreendimentos na Avenida da Boavista (Porto) - um de habitação, outro de escritórios.."Em construção, mantêm-se os projetos Enlight e Pure, na Boavista, e Conceito VC Jardim e Casa Verde, em Vila do Conde - todos com comercialização terminada", indica a promotora, criada em 1981 pela família Ferreira da Costa.