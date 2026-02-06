Ferrero fatura 19,3 mil milhões em 2024/25 e regista crescimento de 4,6%

O Grupo Ferrero, um dos maiores fabricantes de doces e chocolates do mundo, anunciou um volume de negócios consolidado de cerca de 19,3 mil milhões de euros no exercício fiscal de 2024/25, encerrado a 31 de agosto, um aumento de 4,6% face ao ano precedente.

O resultado destaca a continuidade da estratégia de crescimento do grupo e a sua capacidade de gerar receitas em mercados diversos, realça em comunicado.

A empresa, reconhecido por marcas como Nutella, Kinder, Ferrero Rocher e Tic Tac, manteve 36 unidades industriais e terminou o período com 48.697 colaboradores a nível global, sinalizando uma presença produtiva e de emprego estável, refere no mesmo documento.

Segundo a holding Ferrero International S.A., o crescimento está ligado à expansão do portefólio, à inovação e a aquisições recentes que reforçaram a capacidade operacional.

Daniel Martínez Carretero, CFO do Grupo, afirma, citado no mesmo comunicado que "a estratégia de crescimento, baseada na inovação e na expansão do portefólio para novas categorias e mercados, continua a gerar resultados".

O responsável financeiro realça ainda que "o aumento do investimento em ativos realizado em 2024/2025, aliado às nossas recentes aquisições, reflete a nossa aposta no futuro e a capacidade de investir a longo prazo. Continuamos a fomentar a inovação e a responder às necessidades dos mercados locais", conclui.