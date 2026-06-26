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Ferrero vende fábrica de gelados em Itália ao grupo Glacier por 14 milhões

O negócio concretizado com o terceiro maior produtor de gelados da Europa faz parte da reestruturação da atividade da Ferrero no segmento.
Ferrero vende fábrica de gelados em Itália ao grupo Glacier por 14 milhões
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A Ferrero avançou com a venda da fábrica italiana da sua filial de gelados por 13,94 milhões de euros, numa operação que faz parte da reestruturação da atividade do grupo no segmento.

O comprador foi a Gelato d'Italia, integrada no grupo Glacier, o terceiro maior produtor de gelados da Europa.

A unidade italiana tinha sido adquirida em 2018 pela subsidiária Ice Cream Factory Comaker (ICFC), um ano antes de a Ferrero reforçar a sua posição na empresa sediada em Alzira (Valência).

A decisão de alienar o ativo é explicada pela estratégia do grupo de concentrar recursos "no desenvolvimento e expansão da fábrica de Alzira", segundo a informação divulgada nas contas anuais da ICFC e citada pelo El Economista.

A venda teve impacto negativo nas contas da subsidiária espanhola, provocando um custo extraordinário de cerca de 400 mil euros.

A ICFC fechou o exercício em agosto de 2025 com prejuízos de 6,6 milhões de euros (face a seis milhões em 2024) e receitas de 237,2 milhões de euros, um recuo de 2,5% relativamente ao ano anterior.

Além da alienação da fábrica, o grupo deixou de produzir para a chamada marca branca, reforçando o foco nas suas próprias marcas e na unidade de Alzira como eixo de investimento e crescimento na divisão de gelados.

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