Fidelidade adquire 70% da IM Gestão de Ativos

A Fidelidade anunciou a aquisição de 70% da IM Gestão de Ativos (IMGA) através da sua filial FID Asset Management, mas sem divulgar os valores do negócio.A conclusão da operação depende ainda das autorizações regulatórias.Com a operação, a seguradora passará a concentrar cerca de 25 mil milhões de euros em ativos sob gestão, tornando‑se a maior gestora privada independente de fundos mobiliários em Portugal, refere em comunicado.De salientar também que a transação prevê a manutenção da atual equipa de gestão da IMGA, que foi criada em 1989 com o nome Interfundos e foi a primeira gestora de ativos do Millennium BCP. Ao longo dos anos mudou de identidade e, desde maio de 2015, fazia parte do grupo CIMD — cujo capital era detido em 50% pelos quadros do grupo, 12,5% pelo Banco de Crédito Corporativo (Cajamar), 11,8% pelo BBVA, 11% pelo Crédito Agrícola, 7,4% pelo Santander e 7,3% pelo Ibercaja.Segundo a seguradora, a aquisição reforçará o seu posicionamento nas áreas de poupança e investimento. Emanuel Silva, CEO da IMGA, afirmou que a entrada da Fidelidade permitirá acelerar o crescimento da gestora, ampliar a sua atividade e ganhar escala para competir de forma mais relevante internacionalmente. .Fidelidade compra totalidade do capital da The Prosperity Company\n\n