Fidelidade compra totalidade do capital da The Prosperity Company

A Fidelidade vai reforçar dos atuais 70% para 100% a sua participação na The Prosperity Company (TPC), no âmbito da aposta em produtos de poupança de longo prazo e planeamento da reforma, anunciou esta sexta-feira, 19, a seguradora.Em comunicado, a Fidelidade refere que a compra dos 30% do capital da TPC que ainda não detém – por um valor que não foi divulgado - está ainda está sujeita às autorizações necessárias junto das entidades de supervisão competentes.Uma vez concluída esta transação, está prevista a aquisição de 6% da The Prosperity Company por dois dos seus atuais gestores, Aron Veress e Stefan Debortoli, “assegurando o alinhamento entre acionistas, gestão e objetivos estratégicos de longo prazo”.A Fidelidade anunciou em agosto de 2021 um acordo com os acionistas maioritários e a equipa de gestão da Insurtech Prosperity Group AG para compra de 70% do capital da empresa, focada no desenvolvimento de produtos de poupança de longo prazo e que atua sobretudo na Suíça e Alemanha, mas também na Áustria, Itália e Liechtenstein.De acordo com a Fidelidade, o reforço agora anunciado desta participação na TPC consolida “uma parceria de longo prazo” e reforça a sua estratégia na área da longevidade, “com um foco claro na poupança de longo prazo, no planeamento da reforma e no desenvolvimento de soluções financeiras e seguradoras para a fase pós-vida ativa”.“Esta decisão está plenamente alinhada com as prioridades estratégicas já comunicadas pela Fidelidade, que identificam a longevidade como um dos principais desafios estruturais para o setor segurador e para a sociedade”, lê-se no comunicado.Neste contexto, a Fidelidade diz ter vindo a reforçar as suas competências no desenvolvimento de instrumentos de poupança de longo prazo, soluções de rendimento para a reforma e ferramentas de planeamento financeiro, que “permitam responder às necessidades de reformas cada vez mais longas e exigentes”.“A The Prosperity Company desempenha um papel central nesta estratégia, ao aportar conhecimento especializado em planeamento da reforma, educação financeira e apoio à tomada de decisões de longo prazo”, sustenta.Desta forma, enfatiza, a Fidelidade reforça a capacidade para oferecer “soluções integradas, que combinam proteção seguradora com planeamento financeiro ao longo das diferentes etapas da vida dos seus clientes”.Segundo o comunicado, esta operação “garante igualmente uma transição geracional cuidadosamente preparada na liderança da empresa”, com Aron Veress a suceder a Christoph Böckle como presidente executivo (CEO) da TPC.Citado no comunicado, Miguel Abecasis, membro da Comissão Executiva da Fidelidade e presidente não executivo (‘chairman’) da TPC, afirma que a operação “traduz a confiança numa parceria plenamente alinhada com a estratégia de longo prazo” da seguradora.Já o CEO cessante da The Prosperity Company, Christoph Böckle, diz-se convicto de que a transição geracional, “cuidadosamente preparada e apoiada pelo compromisso de longo prazo da Fidelidade, cria bases sólidas para o futuro da empresa”.Por sua vez, o CEO da TPC, Aron Veress, afirma que a decisão de manter uma participação no capital da empresa, ao lado da Fidelidade, “reflete a convicção na missão e no potencial de longo prazo da empresa”: “Trata-se não apenas de um compromisso financeiro, mas de um sinal claro de responsabilidade perante clientes, parceiros e colaboradores, na construção de soluções sustentáveis para a reforma e a segurança financeira de longo prazo”, remata..Fidelidade investe 2,5 milhões para fazer mudança de marca em Angola