Finerge reforça carteira com compra de parque eólico em Vila Real

"Esta aquisição, através de uma política muito seletiva de crescimento inorgânico, é mais um passo na prossecução dos nossos objetivos estratégicos e na consolidação da nossa presença em Portugal. Estamos comprometidos com a transição verde no país, em linha com os objetivos do PNEC 2030, e continuaremos a aumentar a nossa capacidade instalada de produção de energia renovável, seja através de aquisições, seja, sobretudo, através do desenvolvimento e construção de projetos de raiz", refere, citado em comunicado, o CEO da Finerge, Pedro Norton.