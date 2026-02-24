Fintech Ifthenpay fatura 8,1 milhões em 2025 e quer "continuar a crescer a dois dígitos"

A fintech portuguesa Ifthenpay viu o volume de negócios crescer 16% em 2025, até aos 8,13 milhões de euros. Para tal, beneficiou do aumento do número de clientes e, sobretudo, dos pagamentos presenciais. Para 2026, estima processar pagamentos num valor total superior a dois mil milhões de euros.

A empresa está ligada ao processamento de pagamentos, nos formatos físico e digital. Oferece uma solução "sem custos de entrada", desde os grandes comerciantes aos mais pequenos. "O pequeno empresário consegue ter, de um dia para o outro, numa loja online, o mesmo serviço que um grande comerciante", garantem aos jornalistas os cofundadores da empresa, Filipe Moura e Nuno Breda.

A Ifthenpay procura empresas que queiram vender qualquer tipo de produtos ou serviços, desde que dentro da lei e que um quadro ético (rejeitam jogos de azar). Não obstante sublinhar um "crescimento sólido" em 2025, não alcançou a meta de 9 milhões de euros em volume de negócios que havia definido.

Em causa estiveram os desafios associados à incerteza económica, impulsionada por vários fatores externos. Também no ano passado, o lucro após impostos avançou para "perto" de 2,2 milhões de euros, de acordo com as contas dos responsáveis pela empresa. Este valor carece ainda de ser auditado.

De acordo com a informação que divulgou nesta terça-feira, o volume de pagamentos atingiu 1,8 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo, o EBITDA cresceu 21% e atingiu 2,8 milhões de euros.

Para tal, beneficiou de vários fatores de crescimento. Desde logo, o número de entidades aderentes aos serviços (os clientes da Ifthenpay) aumentou 10%, para um total de 33 mil. Em simultâneo, o volume de pagamentos presenciais cresceu 34%, em virtude do lançamento dos terminais de pagamento (TPAs) lançados pela companhia no início do ano transato.