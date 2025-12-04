DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Fiscalista António Gaspar Schwalbach inaugura nova sociedade de advogados, com aposta em IA

É a Spear Legal, que intitula-se como “AI-native”, por usar desde logo "soluções avançadas de inteligência artificial para potenciar a eficiência e a qualidade dos serviços jurídicos".
Há um novo player no mercado da advocacia em Portugal: o fiscalista António Gaspar Schwalbach inaugura a Spear Legal, focada em consultoria e contencioso tributário, explica comunicado enviado às redações esta tarde, 04 de dezembro. Esta sociedade de advogados intitula-se como AI-native por usar desde logo "soluções avançadas de inteligência artificial para potenciar a eficiência e a qualidade dos serviços jurídicos".

“Queremos crescer com qualidade, reforçando a equipa com profissionais de excelência e consolidando uma prática que une rigor técnico, tecnologia e adaptabilidade”, afirma Schwalbach, citado no comunicado. A advogado possui mais de duas décadas na área fiscal, estando mais recentemente como sócio na área de Fiscal da Pares.

A firma tem a "convicção de que a advocacia deve adaptar-se ao contexto, mantendo sempre o foco no resultado". A sede será na Avenida da Liberdade e foi "concebida como uma estrutura ágil, moderna e assumidamente AI-native, integrando soluções avançadas de inteligência artificial". Uma destas ferramentas tecnológicas é o Affine, "que utiliza IA para permitir uma rápida pesquisa jurídica e uma análise estruturada, garantindo a qualidade e eficiência do trabalho jurídico".

O foco inicial da atividade será, precisamente, na fiscalidade, "posicionando-se como parceira estratégica de empresas, grupos familiares e investimento estrangeiro, apostando na excelência, inovação e adaptabilidade". A escolha do nome e do símbolo da nova firma "refletem os valores de precisão, força e orientação para resultados, sintetizados no lema “Adapt.Ability e nasce da ideia de lança, um instrumento que combina força, precisão e direção. É essa tríade que inspira a identidade do escritório".

Antes de fundar a Spear Legal, António Gaspar Schwalbach passou por sociedades de referência, como sócio da equipa de Fiscal da Cuatrecasas, responsável pela equipa Fiscal da Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, advogado coordenador na Telles de Abreu & Associados e integrando, ainda, a equipa de Fiscal da DLA Piper — ABBC. Atuou nas áreas de reorganização societária, M&A, private wealth e gestão de patrimónios familiares, bem como investimentos e transações financeiras e comerciais. Estas experiências, segundo o advogado, consolidaram a criação da nova firma.

