Fitch eleva rating do ABANCA para BBB+ e mantém perspetiva estável

A agência Fitch subiu o rating do ABANCA em um nível, para BBB+, mantendo a perspetiva em estável. Esta é a segunda melhoria atribuída pelo organismo no último ano, após a subida em fevereiro de 2025.Fitch sublinhou que a revisão positiva reflete, sobretudo, a melhoria estrutural da qualidade dos ativos e da capitalização do banco, bem como o bom desempenho em termos de rentabilidade. Em paralelo, a agência elevou o rating de viabilidade de bbb para bbb+, o da dívida sénior preferencial de BBB para BBB+, o da dívida subordinada Tier 2 de BB+ para BBB- (colocando‑o em grau de investimento) e os instrumentos AT1 de BB- para BB.Esta decisão integra‑se num ciclo de reforço das classificações, visto que o ABANCA acumulou sete subidas de rating nos últimos 12 meses, com melhorias concedidas por todas as quatro agências que o avaliam. Duas delas, a DBRS e a Moody’s, já colocam o banco na categoria A, o nível mais elevado entre as agências mencionadas.As agências valorizam a evolução positiva do banco em áreas como rentabilidade, solvência, qualidade dos ativos e robustez do balanço, bem como a estratégia de crescimento e a solidez da sua presença ibérica..Abanca conclui integração do EuroBic e reforça posição em Portugal\n