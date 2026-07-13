Fitch sobe 'rating' do banco BPI para A+

A agência de notação financeira Fitch melhorou o 'rating' do banco BPI, passando-o de 'A' para A+, disse o banco em comunicado ao mercado.

Além de melhorar o 'rating' de longo prazo, a avaliação colocou ainda em 'estável' a sua perspetiva ('outlook'), pelo que a Fitch não prevê alterar a notação atual.

A Fitch subiu ainda os 'ratings' da dívida sénior de longo prazo, de ’A’ para ’A+’, e dos depósitos de longo prazo, de ’A+’ para ’AA-’, acrescentou o BPI no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O BPI, detido pelo grupo espanhol Caixabank, teve lucros de 133 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 2% em termos homólogos.

O 'rating' avalia o risco de uma empresa, quanto mais elevada a notação mais é considerada saudável a empresa e melhor a capacidade de cumprir compromissos. Fitch, S&P, Moody’s e DBRS são as mais importantes agências de notação financeira internacionais.