FlixBus com perdas de mais de 12 milhões em 2024 por "bloqueio" no acesso a terminal de Sete Rios

A FlixBus estimou perdas de 12,5 milhões de euros em 2024 devido ao impedimento de acesso ao terminal de Sete Rios, em Lisboa, apesar de uma decisão do regulador que reconhece o acesso da multinacional, ainda por aplicar.A informação foi avançada esta quinta-feira, 6, pelo diretor-geral da FlixBus em Portugal e vice-presidente para a Europa Ocidental, Pablo Pastega, num encontro com jornalistas, em Lisboa.A multinacional alemã, que entrou em Portugal em 2017, registou um volume de negócios de 90,6 milhões de euros no ano passado, pelo que as perdas estimadas com o que chama de “bloqueio ilegal” ao acesso ao terminal de Sete Rios, “o maior e mais importante” do país, representam quase 15%.“Isto representa um dano económico enorme para a FlixBus, mas também afeta os passageiros, que se veem forçados a viajar em condições piores do que podiam”, afirmou Pablo Pastega, acusando a Rede Expressos (detida maioritariamente pelo grupo Barraqueiro) de "monopólio".Em 2023, a FlixBus apresentou uma queixa formal à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) por recusa de acesso ao terminal de Sete Rios, operado pela Rede Nacional de Expressos, e, em maio deste ano, o regulador determinou o acesso equitativo e não discriminatório àquela infraestrutura.A AMT considerou que “não foi provado o esgotamento da capacidade do terminal e foi confirmada a existência de capacidade disponível”, devendo, por isso, o gestor “facultar o acesso ao terminal, dentro dos horários disponíveis, não podendo tal ser negado, a todos os operadores que o requeiram”, lembrando que as infrações ao cumprimento destas regras “constituem contraordenações”.“Ao mesmo tempo que vão negando os nossos pedidos, apercebemo-nos de aumento de serviços operados pela Rede Expressos”, denunciou a FlixBus, dando os exemplos dos terminais de Caldas da Rainha (distrito de Leiria) e de Fátima (Santarém).A transportadora que opera na Europa, Estados Unidos e Ásia disse não perceber como é que, seis meses depois, a decisão continua sem aplicação efetiva, e afirmou que “Lisboa é a única capital europeia onde não tem acesso ao principal terminal da cidade”.“Se tivermos de recorrer à Comissão Europeia e ao Tribunal de Justiça da União Europeia para cumprir uma decisão da AMT, vamos fazê-lo, mas gostaríamos que as autoridades portuguesas tomassem uma atitude”, vincou Pablo Pastega.A empresa promoveu esta manhã uma ação simbólica pela mobilidade livre, em Sete Rios, com cerca de meia centena de pessoas vestidos e com bagagem com as cores e insígnias da marca.Para 2026, o plano da empresa é continuar a expandir e conectar as capitais de distrito fora do eixo Lisboa-Coimbra-Porto, estando já a adicionar destinos onde não havia serviço expresso antes da abertura do mercado à concorrência, no final de 2019, como por exemplo Vila do Conde (Porto) e Mealhada (Aveiro).Uma das grandes apostas para o próximo ano será em Leiria, que vai ter um novo terminal público, o que vai permitir à FlixBus quase triplicar a sua operação naquela localização.“Com Sete Rios, temos mais opções de crescimento. Neste momento, as nossas capacidades de crescimento são limitadas”, realçou Pablo Pastega..FlixBus projeta primeiros autocarros de longa distância a hidrogénio