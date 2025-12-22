FlixBus diz ter registado pico de reservas com perturbações nos voos de Natal

O anúncio de greves em vários aeroportos europeus, incluindo em Portugal, tem levado muitos passageiros a optar por meios de transporte alternativos, refletindo‑se num aumento da procura pelas empresas que asseguram transporte rodoviário, como é o caso da FlixBus, no período do Natal e do Ano Novo, especialmente nas ligações internacionais com França, Luxemburgo e Suíça. Para fazer face a esta procura, a empresa diz ter reforçado a oferta em todas as rotas domésticas e internacionais. Nas ligações entre a Suíça e o Luxemburgo e as cidades de Lisboa e Porto, a procura cresceu cerca de 30%, enquanto as viagens para Paris registaram um aumento aproximado de 50% em saídas de Lisboa e 25% em saídas do Porto. Tiago Cavaco Alves, diretor das operações da FlixBus em Portugal, sublinha que "o anúncio de greves em vários aeroportos europeus durante a época festiva, incluindo em Portugal, está a ter um impacto direto nas reservas da FlixBus, não só em Portugal, como também no estrangeiro, sobretudo nos países onde existe uma grande comunidade portuguesa, como é o caso de França, Luxemburgo, ou Suíça”. O responsável acrescenta que “estas potenciais perturbações associadas ao transporte aéreo durante o mês de dezembro estão a levar os viajantes à procura de uma alternativa de viagens que possam dar garantia de conseguir viajar com mais controlo e previsibilidade neste Natal e fim de ano, algo que encontram na rede FlixBus".O recurso ao autocarro explica‑se também por motivos sazonais: as ligações para a Galiza registaram crescimentos de 20% a partir de Lisboa e 40% a partir do Porto, movidas pela procura por destinos tradicionais de Natal, como as iluminações de Vigo. Em território nacional, a FlixBus reportou um aumento global da procura de 12% face ao mesmo período do ano anterior e reforçou as rotas entre Porto, Coimbra e Lisboa, bem como as ligações para o Algarve. Já a ligação Lisboa–Porto terá cerca de 180 viagens diárias (90 em cada sentido), mais 8% do que em 2024. Por sua vez, o Algarve apresentou um crescimento de procura de 11%, com Vila Real de Santo António, Vilamoura, Tavira e Olhão entre os destinos mais procurados para a passagem de ano.Além dos reforços sazonais, a FlixBus anunciou uma nova linha que liga diretamente a Figueira da Foz a Coimbra, Tomar e Santarém, com quatro horários diários (dois em cada sentido), visando aumentar a oferta de mobilidade no Centro do país. Sobre esta ligação, Tiago Cavaco Alves salienta que "a Figueira da Foz continua a ser um dos destinos mais procurados para celebrar a passagem de ano em Portugal, e esta nova linha chega na altura certa para quem pretende visitar a cidade e desfrutar das festividades".Em operação em Portugal desde 2017, a empresa sublinha que viagens de autocarro podem ter custos até dez vezes inferiores aos de viagens de carro, mantendo tempos de deslocação semelhantes. São fatores que, segundo a FlixBus, ajudam também a explicar a crescente procura pelos serviços de transporte expresso no período festivo..FlixBus avança com ação judicial contra Rede Expressos para ter acesso a terminal de Sete Rios