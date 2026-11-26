A FlixBus reforçou a sua presença no Terminal Rodoviário de Sete Rios com a adição de 16 novos horários diários. Com esta ampliação da rede, a operadora privada de transporte de longa distância passa a operar 40 viagens por dia a partir desta interface na capital portuguesa, reforçando as rotas nacionais já existentes e integrando novos destinos diretos como Leiria, Torres Vedras e Évora, de acordo com um comunicado emitido esta quinta-feira pela empresa.

O alargamento da atividade enquadra-se no plano de expansão faseada da empresa para aquele terminal de Lisboa, na sequência do parecer favorável emitido pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) em maio de 2025. Das ligações autorizadas, a transportadora conta ainda com mais 20 horários aprovados em carteira, cuja implementação prática aguarda o desfecho de pedidos de autorização pendentes junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

O aumento da capacidade de circulação acontece num contexto de litígio judicial sobre o acesso ao terminal rodoviário público. A FlixBus recorreu recentemente de uma decisão do Tribunal Central Administrativo Sul que deu provimento a uma ação movida pela concorrente Rede Expressos. A empresa sustenta que o acórdão se limitou a matérias processuais, sem invalidar o direito de utilização da infraestrutura nem a disponibilidade de espaço nas instalações.

A estratégia de reforço operacional visa responder ao aumento da procura e dinamizar a competitividade no transporte de passageiros em Portugal. Para Tiago Cavaco Alves, Diretor de Operações da FlixBus em Portugal, os novos serviços comprovam que "existe capacidade em Sete Rios", garantindo que a empresa continuará a lutar por "um acesso justo, transparente e não discriminatório ao terminal". O responsável salienta ainda que a abertura do mercado traz vantagens diretas aos clientes: "mais oferta e mais concorrência significam, acima de tudo, maior liberdade de escolha e melhores preços para os milhares de passageiros".

A expansão da rede a partir de Sete Rios permite consolidar os eixos de ligação entre Lisboa e dezenas de localidades nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve, integrando cidades como Porto, Braga, Coimbra, Viseu, Faro e Portimão na malha diária da operadora.