Forças especiais dos EUA adquirem drones com IA à multinacional portuguesa Tekever

A Tekever, tecnológica portuguesa especializada no desenvolvimento de drones com inteligência artificial, fechou um acordo com o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos (USSOCOM) para o fornecimento de sistemas aéreos não tripulados.

O montante financeiro envolvido no negócio não foi revelado por nenhuma das partes.

Antes da concretização da compra, os equipamentos foram submetidos a uma rigorosa fase de testes, dos quais constou "uma extensa campanha de voos realizada em vários locais", e que foi concluída "com sucesso", esclarece a empresa.

Por motivos de confidencialidade operacional, a Tekever optou por não partilhar detalhes relativos à quantidade de unidades vendidas, aos modelos escolhidos ou às especificações técnicas da frota adquirida.

De acordo com a nota de imprensa partilhada pela tecnológica, estes drones foram concebidos para desempenhar missões de inteligência, vigilância e reconhecimento em cenários altamente complexos.

O seu funcionamento baseia-se numa estrutura flexível e adaptável, que combina o veículo aéreo, equipamentos customizados para as necessidades de cada operação, sistemas de comunicação e um programa informático gerido por inteligência artificial.

A Tekever destaca ainda que este negócio reforça a sua estratégia de estabilização e investimento contínuo no mercado dos Estados Unidos, consolidando a parceria com as forças de elite do país.

O CEO da Tekever, Ricardo Mendes, sublinhou no comunicado que este contrato representa "um marco importante numa relação que tem vindo a ser construída ao longo do tempo, através de ensaios rigorosos, de um diálogo aberto e de um foco claro na disponibilização de capacidades operacionais eficazes".

A empresa sublinhou também que a sua metodologia de inovação se baseia na recolha e análise de informações em tempo real durante as missões aéreas. Estes dados práticos são posteriormente aplicados no aperfeiçoamento contínuo dos equipamentos, garantindo que os sistemas respondem com precisão às exigências no terreno.

Atualmente, a Tekever assume-se como uma multinacional tecnológica com forte presença global, mantendo centros operacionais em Portugal, Reino Unido, França, Alemanha, Estónia, Ucrânia e Estados Unidos. A sua estrutura global integra uma equipa superior a 1.500 profissionais.