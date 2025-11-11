Fortinet sobe faturação em 14% para 1,57 mil milhões no terceiro trimestre

A faturação da Fortinet, empresa de cibersegurança, subiu 14% para 1,81 mil milhões de dólares (cerca de 1,57 mil milhões de euros) no terceiro trimestre do ano, anunciou hoje a empresa em comunicado.Num comunicado divulgado esta terça-feira, 11, a Fortinet, empresa de cibersegurança que "fomenta a convergência entre segurança e redes", adianta que no terceiro trimestre as receitas totais também aumentaram 14% no terceiro trimestre face a 2024, com um total de 1,72 mil milhões de dólares, enquanto as receitas de produto cresceram 18% em relação ao ano passado, com um total de 559,3 milhões de dólares. “Estamos satisfeitos com os excelentes resultados do terceiro trimestre, impulsionados pela inovação líder de mercado e cultura centrada no cliente, que resultaram numa ampla procura pelas nossas soluções em organizações de todas as dimensões”, afirmou o presidente e diretor executivo da Fortinet, Ken Xie, citado no comunicado. ."Sem precedentes". Ciberataques automatizados e IA agravam o cenário global de ameaças, alerta Fortinet