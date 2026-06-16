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Foxconn alia-se à francesa Schneider Electric para desenvolver centros de dados de IA

O anúncio surge duas semanas após a empresa taiwanesa ter revelado uma colaboração com a francesa Bull para desenvolver infraestruturas de IA e computação na nuvem.
Foxconn alia-se à francesa Schneider Electric para desenvolver centros de dados de IA
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A tecnológica taiwanesa Foxconn anunciou esta terça-feira, 16. uma "parceria estratégica" com a francesa Schneider Electric para desenvolver e expandir a próxima geração de centros de dados dedicados à inteligência artificial (IA).

Em comunicado, a empresa taiwanesa explicou que o acordo irá combinar a experiência da Foxconn em plataformas avançadas de computação, integração de 'racks' de IA e fabrico em larga escala com a posição de liderança da Schneider Electric em sistemas de alimentação elétrica, refrigeração e gestão energética.

No âmbito da parceria, as duas empresas pretendem oferecer "soluções integradas prontas a implementar", permitindo aos clientes construir e operar infraestruturas de IA "com maior rapidez, eficiência e previsibilidade" em diferentes regiões do mundo.

"Ao combinar a capacidade da Foxconn em sistemas de IA e fabrico global com a profunda experiência da Schneider Electric em energia e alimentação, estamos a criar um caminho para que os clientes implementem capacidade de IA em larga escala de forma mais rápida, inteligente e sustentável", afirmou o presidente da Foxconn, Young Liu, citado no comunicado.

O anúncio surge duas semanas após a empresa taiwanesa ter revelado uma colaboração com a francesa Bull para desenvolver infraestruturas de IA e computação na nuvem "destinadas ao mercado global a partir da Europa", num contexto marcado pelos esforços de Paris para reforçar a soberania tecnológica europeia.

A Foxconn é o maior fabricante mundial de dispositivos eletrónicos por contrato, com fábricas e centros de investigação na China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos, entre outros países.

Tal como outras empresas tecnológicas, a companhia beneficiou do forte crescimento da procura ligada à IA, tornando-se um dos principais fabricantes de servidores equipados com ‘chips’ da NVIDIA.

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