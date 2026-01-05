Foxconn bate recorde trimestral com receita de 70,6 mil milhões de euros

A Foxconn, fornecedora da Apple e Nvidia, anunciou receitas de 2,603 biliões de dólares de Taiwan no quarto trimestre, um aumento homólogo de 22% (cerca de 70,6 mil milhões de euros ao câmbio atual), superando as previsões dos analistas de 2,418 biliões de dólares taiwaneses."A receita cresceu significativamente face ao trimestre anterior e ao mesmo período do ano passado, ultrapassando as nossas expectativas", declarou a empresa em comunicado.O impulso veio sobretudo da divisão de cloud e networking, beneficiada pela maior procura por equipamentos ligados à inteligência artificial. Em contraste, o segmento de eletrónica de consumo inteligente — que integra a montagem dos iPhones — registou uma ligeira quebra, atribuída a efeitos cambiais adversos.Só em dezembro, as receitas totalizaram 862,9 mil milhões de dólares de Taiwan, um aumento anual de 31,8% e um novo máximo para esse mês. No mercado de capitais, as ações da Foxconn valorizaram-se 25,3% ao longo de 2025, sendo que esta segunda-feira, 5 de janeiro, os títulos subiram mais 1,08% antes da publicação dos resultados..Foxconn vai pagar à Microsoft por cada aparelho Android que fizer