Foxconn compra 50% da Mitsubishi por 651 milhões

A taiwanesa Hon Hai (Foxconn), maior fabricante mundial de produtos eletrónicos, vai adquirir 50% da Mitsubishi Electric Mobility por 115 mil milhões de ienes (cerca de 651 milhões de euros), anunciaram esta segunda-feira as empresas.

A empresa conjunta resultante da aquisição pela Lin Yin, uma filial da empresa taiwanesa, procurará “facilitar a criação de plataformas de veículos elétricos desenvolvidas a partir do Japão”, afirmaram hoje a Foxconn e a Mitsubishi Electric, numa apresentação conjunta em Tóquio.

Este acordo de venda de ações, antecipado na sexta-feira pela Foxconn e que ambas as empresas esperam concluir em outubro do próximo ano, tem ainda como objetivo impulsionar as vendas da empresa conjunta para um bilião de ienes (5.640 milhões de dólares) no ano fiscal de 2030 e passar da margem operacional ajustada de 5,7% em 2025 para 9,3%.

“Ao fornecer plataformas para veículos elétricos de alta qualidade desenvolvidas no Japão, as empresas esperam contribuir para a adoção generalizada e o avanço da mobilidade da próxima geração”, afirmou a Foxconn em comunicado.

Segundo a empresa taiwanesa, o acordo de operação conjunta combinará as capacidades tecnológicas e de desenvolvimento da Mitsubishi Electric Mobility, em particular em sistemas de propulsão elétrica, ‘software’ e controlo de veículos, com a escala da Hon Hai.

A Foxconn, fabricante de vários produtos da norte-americana Apple, tem demonstrado interesse no setor automóvel nos últimos anos: em 2020, afirmou que pretendia tornar-se fornecedora de componentes e serviços para 10% dos veículos elétricos a nível mundial até 2027 e, em meados de 2024, começou a construir uma fábrica de “testes de produção” deste tipo de veículos no centro da China.