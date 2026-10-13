França: mais de 500 supermercados afetados por ciberataque e perdas atingem "dezenas de milhões"

Um ataque informático "sem precedentes" afetou as operações de algumas das maiores cadeias de retalho em França. As primeiras contas apontam para perdas na ordem de "dezenas de milhões de euros" e mais de 500 estabelecimentos afetados em todo o país.

Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira, os hackers atacaram centenas de supermercados de cadeias de grande dimensão, como é o caso do Intermarché, Cooperativa U e E. Leclerc. Conseguiram tomar o controlo dos sistemas de refrigeração de frigoríficos e congeladores e fizeram subir as temperaturas para até 50 graus Celsius, estragando alimentos e causando incêndios.

Os números transmitidos pelas marcas à agência de notícias AP levam a crer que foram afetados mais de 500 estabelecimentos. Um ataque realizado "em grande escala", conforme admitiu a Procuradoria de Paris.

O primeiro ministro francês, Sebastien Lecornu, instruiu a Agência Nacional de Sistemas de Informação de França (ANSSI, em francês) a iniciar uma investigação, informou um membro do gabinete à agência Reuters.

Perdas podem chegar aos oito dígitos

Ainda que não haja uma estimativa oficial das perdas acumuladas por todas as cadeias de retalho afetadas, o CEO do Intermarche, Thierry Cotillard disse à BFM TV que o ataque "sem precedentes" significará perdas na ordem de "dezenas de milhões de euros em França, num só dia", por via dos incêndios e dos alimentos estragados, disse.