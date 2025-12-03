DN DN Brasil Men's Health Women's Health
França multa American Express em 1,5 milhões por violação de regras sobre publicidade

A Comissão Nacional de Informática e Liberdades (CNIL) explicou que a American Express não respeitou a disposição legal que impede a recolha de dados dos utilizadores sem o seu consentimento.
A autoridade francesa responsável pela internet e gestão de dados multou em 1,5 milhões de euros a filial francesa da empresa de cartões de crédito American Express por infringir as regras sobre ‘cookies’ (ferramentas de rastreamento de publicidade).

Em comunicado, a Comissão Nacional de Informática e Liberdades (CNIL) explicou que a American Express não respeitou a disposição legal que impede a recolha de dados dos utilizadores sem o seu consentimento.

Mais concretamente, a CNIL critica a empresa por ter ativado funcionalidades que permitem rastrear os utilizadores ligados ao seu ‘site’ francês sem o seu consentimento e continuar a ler as funções ativadas pelos utilizadores, apesar de estes terem recusado o acesso.

O objetivo destas funções é propor publicidade personalizada, aproveitando as informações recolhidas sobre as pessoas que navegam no ‘online’.

A CNIL salientou que estas regras são conhecidas, uma vez que existem há muito tempo, foram amplamente divulgadas, pelo que a empresa norte-americana tem de se ajustar à sua conformidade. 

Em novembro, a Comissão Europeia propus a modernização das regras de ‘cookies’ para melhorar a experiência do utilizador 'online'.

De acordo com o executivo, "as alterações reduzirão o número de vezes que os 'banners' de ‘cookies’ aparecem e permitirão aos utilizadores indicar o seu consentimento com um clique e guardar as suas preferências de 'cookies' através das definições de preferências nos navegadores e sistemas operativos".

Lucro da American Express cresce 6% para 6.109 milhões de euros até setembro
