França multa American Express em 1,5 milhões por violação de regras sobre publicidade

A autoridade francesa responsável pela internet e gestão de dados multou em 1,5 milhões de euros a filial francesa da empresa de cartões de crédito American Express por infringir as regras sobre 'cookies' (ferramentas de rastreamento de publicidade).Em comunicado, a Comissão Nacional de Informática e Liberdades (CNIL) explicou que a American Express não respeitou a disposição legal que impede a recolha de dados dos utilizadores sem o seu consentimento.Mais concretamente, a CNIL critica a empresa por ter ativado funcionalidades que permitem rastrear os utilizadores ligados ao seu 'site' francês sem o seu consentimento e continuar a ler as funções ativadas pelos utilizadores, apesar de estes terem recusado o acesso.O objetivo destas funções é propor publicidade personalizada, aproveitando as informações recolhidas sobre as pessoas que navegam no 'online'.A CNIL salientou que estas regras são conhecidas, uma vez que existem há muito tempo, foram amplamente divulgadas, pelo que a empresa norte-americana tem de se ajustar à sua conformidade. Em novembro, a Comissão Europeia propus a modernização das regras de 'cookies' para melhorar a experiência do utilizador 'online'.De acordo com o executivo, "as alterações reduzirão o número de vezes que os 'banners' de 'cookies' aparecem e permitirão aos utilizadores indicar o seu consentimento com um clique e guardar as suas preferências de 'cookies' através das definições de preferências nos navegadores e sistemas operativos".