As estadias em explorações agrícolas, quintas e propriedades vinícolas, em Portugal Continental e ilhas, renderam mais de cinco milhões de euros aos anfitriões no ano passado, através da plataforma Airbnb.

Um total de 1.100 anúncios na plataforma de Alojamento Local (AL) Airbnb correspondem a agroturismo e permitem a muitos agricultores contarem com um rendimento adicional. Este é um número que põe Portugal na quinta posição da Europa (só atrás de Itália, França, Reino Unido e Alemanha).

De pequenas explorações familiares a explorações agrícolas de maior dimensão, existem vários casos distintos.

Os anfitriões europeus viram as receitas representarem 22% dos rendimentos do agregado familiar, acima da média europeia (20%). Em toda a Europa (31 países), esta modalidade de turismo rendeu 120 milhões de euros aos anfitriões (25 mil anúncios). À escala global, as receitas ascendem a 330 milhões de euros (60 mil anúncios).