FTX deixa buraco de 6,5 milhões de euros em Portugal

O colapso da plataforma de criptoativos FTX terá causado perdas de, pelo menos, 6,5 milhões de euros a mais de 100 investidores individuais e empresas em Portugal, noticia esta quarta-feira o Jornal de Negócios..Os dados foram avançados ao jornal pela Offchain Lisbon, que estima as perdas médias por investidor em 65 mil euros. Entre os investidores, houve quem tivesse perdido entre 20 mil e 25 mil euros, e quem tivesse sido lesado em mais de um milhão de euros..Os montantes foram declarados de forma informal e anónima num inquérito promovido por aquela comunidade. O objetivo desta recolha é avançar com uma ação coletiva para tentar recuperar dinheiro.