Fundador do TikTok atinge fortuna recorde na China impulsionado pela IA

Zhang Yiming, fundador da ByteDance, empresa-mãe do TikTok, recuperou o primeiro lugar entre as maiores fortunas da China, com um património recorde de 670 mil milhões de yuan (90 mil milhões de euros), segundo uma lista divulgada hoje.

O empresário, de 43 anos, aumentou a fortuna em 200 mil milhões de yuan (quase 27 mil milhões de euros), graças à expansão dos negócios de inteligência artificial (IA) da ByteDance, que impulsionaram a avaliação da empresa e permitiram a Zhang liderar pela segunda vez a classificação nacional, depois de 2024.

A lista da Hurun Report, conhecida como a 'Forbes chinesa', inclui 1.529 empresários com patrimónios superiores a cinco mil milhões de yuan (cerca de 671 milhões de euros), mais 95 do que no ano anterior e um máximo histórico.

A riqueza conjunta dos integrantes da lista, calculada até 01 de setembro, aumentou 7%, para 32 biliões de yuan (cerca de 4,3 biliões de euros), enquanto o número de fortunas superiores a 100 mil milhões de yuan (cerca de 13,4 mil milhões de euros) subiu para 43.

Zhang ultrapassou Zhong Shanshan, fundador da empresa de águas engarrafadas Nongfu Spring, que caiu para o segundo lugar após perder 120 mil milhões de yuan (cerca de 16 mil milhões de euros), ficando com um património de 410 mil milhões de yuan (55 mil milhões de euros).

A queda deveu-se à desvalorização em bolsa de outra das suas empresas, a farmacêutica Wantai Biological Pharmacy.

O terceiro lugar foi ocupado por Zeng Yuqun, fundador da fabricante de baterias CATL, cuja fortuna aumentou 17%, para 385 mil milhões de yuan (51,7 mil milhões de euros), impulsionada pela procura de veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.

O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, estreou-se diretamente na sétima posição, com um património de 280 mil milhões de yuan (37,6 mil milhões de euros), após a expansão internacional dos modelos de IA de código aberto desenvolvidos pela empresa.

Também entrou no grupo dos 10 mais ricos Chen Tianshi, fundador da fabricante de semicondutores para IA Cambricon Technologies, com uma fortuna de 205 mil milhões de yuan (27,5 mil milhões de euros), um aumento de 14%.

Segundo a Hurun, a inteligência artificial tornou-se o principal motor individual de criação de riqueza, com mais de 160 empresários ligados ao setor, aproximadamente um em cada dez integrantes da lista, enquanto a robótica representa cerca de 80 fortunas.

Entre estas destaca-se Wang Xingxing, fundador da fabricante de robôs humanoides Unitree Robotics, que se estreou na classificação com um património de 69,5 mil milhões de yuan (9,3 mil milhões de euros), após a entrada em bolsa da empresa, em agosto.

O crescimento das fortunas associadas às novas tecnologias contrasta com as perdas registadas por outros empresários.

Lei Jun, fundador da Xiaomi, sofreu a maior redução patrimonial da lista, com uma perda de 157 mil milhões de yuan (21 mil milhões de euros).

Ma Huateng, presidente da Tencent, perdeu 119 mil milhões de yuan (16 mil milhões de euros) e caiu para o quarto lugar, enquanto Colin Huang, fundador da Pinduoduo, empresa-mãe da plataforma de comércio eletrónico Temu, viu a fortuna diminuir 112 mil milhões de yuan (15,5 mil milhões de euros), saindo do grupo dos dez mais ricos.

No total, 911 empresários perderam riqueza ou mantiveram o património estagnado, enquanto 167 deixaram de integrar a classificação.

A lista nacional, cujo limiar de entrada é de cinco mil milhões de yuan (671 milhões de euros), difere da classificação mundial da Hurun, publicada em março, que identificou na China 1.110 pessoas com fortunas superiores a mil milhões de dólares, mais do que nos Estados Unidos.