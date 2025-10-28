Fundação AIP contribui com 583 milhões de euros para a economia nacional em 2024

No ano de 2024, a Fundação AIP, que gere a Feira Internacional de Lisboa (FIL) e o Centro de Congressos de Lisboa (CCL), teve um impacto significativo na economia nacional, alcançando um valor acrescentado bruto (VAB) de 583 milhões de euros. Este valor, conforme um estudo elaborado pela consultora BDO e pelo ISEG, assinala um crescimento de 60% em relação ao ano anterior.O relatório revela que os eventos organizados pela Fundação AIP e por terceiros nos seus espaços contribuíram para um consumo total de 577 milhões de euros nas áreas de hotelaria, restauração, transportes e lazer na região de Lisboa. António Ramalho, representante da Fundação AIP, citado no relatório, refere que “os resultados deste estudo evidenciam a relevância das atividades de eventos, tanto próprios como de terceiros, para a economia nacional e para a região de Lisboa, onde a nossa instituição desempenha um papel fundamental.” Salientou ainda a contribuição direta da Fundação para o desenvolvimento económico do país.Além disso, o estudo destaca que, em 2024, foram realizados 142 eventos na FIL e no CCL, registando um aumento de 20% no número de visitantes. Notavelmente, os expositores de eventos de terceiros comunicaram um crescimento de 100% no volume de negócios gerado, totalizando 435 milhões de euros.Em termos de emprego, o relatório também aponta para um aumento de 46% nos postos de trabalho, com o número total a atingir 16 mil..Presidente da Fundação AIP diz que eleição de Centeno é "motivo de orgulho"