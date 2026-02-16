Fundo da dinamarquesa Nordea AM ultrapassa meta de 500 milhões em meio ano

O Nordea 1 – Empower Europe Fund ultrapassou 500 milhões de euros em ativos sob gestão apenas sete meses após o seu lançamento em junho de 2025, destacando-se como uma resposta robusta à instabilidade geopolítica e económica atual.

A Nordea Asset Management salienta, em comunicado, que este crescimento sublinha a crescente procura por investimentos que reforcem a autonomia e competitividade da Europa.

O fundo destina-se a impulsionar a resiliência do continente, investindo metade dos seus ativos em empresas inovadoras de pequena e média dimensão que são essenciais para a autonomia estratégica da União Europeia. Estas empresas, integradas nas cadeias de abastecimento locais, são vistas como propulsoras do crescimento industrial e da resiliência europeia, destaca o mesmo documento.

René Petersen, gestor líder do portfólio, em conjunto com Hilde Jenssen, co-gestora, lidera a estratégia, que está estruturada em três temas principais: resiliência energética, realocação industrial e defesa e cibersegurança. "A Europa está a entrar numa fase decisiva na sua evolução económica e estratégica", afirma a Nordea Asset Management, destacando a mudança estrutural no investimento.

A Nordea Asset Management vê esta fase como um momento crucial para reorientar o capital a favor da segurança energética, fortalecimento industrial e capacidades de defesa, visando salvaguardar a prosperidade europeia num cenário global desafiante.

O Empower Europe Fund posiciona-se no centro desta transformação, oferecendo aos investidores a oportunidade de participar na reconstrução da soberania económica da Europa, reforça a mesma nota. Este fundo pretende alinhar-se com a evolução estratégica do continente, garantindo uma base sólida para o crescimento económico futuro.