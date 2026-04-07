Fundo de Bill Ackman lança oferta de 55,7 mil milhões para comprar Universal Music

A Pershing Square Capital Management, empresa de investimentos liderada por Bill Ackman, apresentou esta terça-feira, 7, uma proposta não vinculativa, em dinheiro e ações, para adquirir o Universal Music Group (UMG), por cerca de 55.700 milhões de euros.

A proposta de transação apresentada ao conselho de administração da editora discográfica prevê a fusão do UMG com a Pershing Square SPARC Holdings, tornando a nova sociedade combinada (Nova UMG) numa corporação com sede em Nevada (EUA), em vez de Hilversum (Países Baixos), e cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Os acionistas do UMG receberão um total de 9.400 milhões de euros em dinheiro, o que equivaleria a 5,05 euros por ação, além de 0,77 ações da Nova UMG por cada ação da UMG que possuam.

Desta forma, supondo que todos os acionistas optem por receber ações da Nova UMG, a contrapartida proporcional implicaria um valor de 30,40 euros por cada ação existente do UMG, com um prémio de 78% sobre o preço no fecho da sessão do passado dia 02 de abril, elevando assim para cerca de 55.700 milhões o montante da transação.

“O preço das ações do UMG estagnou devido a uma série de problemas alheios ao desempenho do seu negócio musical e, mais importante ainda, todos eles podem ser resolvidos com esta transação”, afirmou o presidente executivo (CEO) da Pershing Square, Bill Ackman.

Neste sentido, o fundo norte-americano considerou que o fraco desempenho das ações do UMG se deve principalmente à incerteza sobre a participação de 18% do Grupo Bolloré na empresa, assim como ao adiamento da entrada do UMG na bolsa dos Estados Unidos ou à subutilização do balanço do UMG, o que provocou uma menor rendibilidade sobre o capital.

Na semana passada, o UMG anunciou a intenção de levar a cabo um programa de recompra de ações no valor de 500 milhões de euros, o primeiro da empresa desde a sua entrada na bolsa em setembro de 2021.

As ações do UMG, cotadas na Bolsa de Amesterdão, subiram hoje quase 11%, embora ainda registem uma queda anual superior a 13%.