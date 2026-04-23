Fundo de pensões da Noruega anuncia perda líquida de 58,3 mil milhões no 1.º trimestre

O Fundo de Pensões Global do Estado norueguês, que investe as receitas de gás e petróleo deste país nórdico no exterior, anunciou esta quinta-feira, 23, uma perda líquida de 636 mil milhões de coroas (58,3 mil milhões de euros) no primeiro trimestre.

A queda das ações de empresas tecnológicas norte-americanas foi determinante nos investimentos daquele que é considerado o maior fundo soberano do mundo, que obtiveram um rendimento médio negativo de 1,9%.

"O resultado reflete um trimestre com condições de mercado exigentes. Vimos um impacto limitado na renda fixa e propriedades imobiliárias, mas foi a queda nas ações, principalmente entre as grandes tecnológicas norte-americanas, que determinou o resultado", explicou num comunicado o Norges Bank Investment Management (NBIM), o banco público que gere o fundo.

A coroa norueguesa valorizou-se em relação às principais moedas, o que contribuiu para uma perda de valor do fundo de 646.000 milhões de coroas norueguesas (59.177 milhões de euros).

O fundo tinha em 31 de março passado um valor de quase 20 biliões de coroas (1,8 biliões de euros).

Cerca de 70,2% da carteira do fundo está investido em ações, 27,6% em obrigações, 1,8% no setor imobiliário e 0,4% em infraestrutura de energias renováveis.