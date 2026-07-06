Fundo norte-americano Castlelake chega a acordo para comprar EasyJet por seis mil milhões

O fundo norte-americano Castlelake chegou a um acordo preliminar para a aquisição da companhia aérea ‘low-cost’ EasyJet, avaliada em cerca de 5.200 milhões de libras (cerca de 6.084 milhões de euros).

Esta é a quinta oferta de aquisição apresentada pela Castlelake, depois de as anteriores terem sido rejeitadas pela EasyJet, sendo que a empresa de investimento detém uma participação de 2,14% na companhia aérea através dos fundos que gere.

A EasyJet, com sede em Londres, indicou num comunicado que a oferta de 6,90 libras (cerca de 8,07 euros) por ação reflete “um valor que o Conselho de Administração estaria disposto a recomendar aos acionistas da EasyJet”.

Ainda assim, este acordo ainda não está confirmado, uma vez que a Castlelake precisa de obter a aprovação das autoridades reguladoras.

Além disso, um dos obstáculos a ultrapassar é o facto de a EasyJet ser uma companhia aérea europeia, pelo que, nos termos da regulamentação da União Europeia (UE), 51% do seu capital tem de estar nas mãos de uma empresa europeia.

A Castlelake tem até às 16:00 GMT (17:00 em Lisboa) do dia 03 de agosto para apresentar uma oferta firme ou desistir da operação.

Caso a oferta seja apresentada, terá de ser submetida à votação dos acionistas.

Anteriormente, a EasyJet tinha classificado o interesse inicial da Castlelake como “altamente oportunista", uma vez que a primeira proposta de aquisição surgiu num momento em que o preço das ações tinha sido afetado negativamente pelas preocupações quanto ao impacto da guerra no Irão no setor aéreo.

A companhia aérea emprega mais de 19.000 pessoas e opera 1.200 rotas em mais de 30 países europeus, entre quais Portugal.