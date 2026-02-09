Fundo Petrolífero de Timor-Leste termina 2025 com saldo de 17,7 mil milhões de euros

O Fundo Petrolífero timorense terminou 2025 com um saldo 18,61 mil milhões de dólares (17,74 mil milhões de euros), segundo um relatório divulgado esta segunda-feira, 9, pelo Banco Central de Timor-Leste (BCTL).

O fundo perdeu cerca 340 milhões de dólares (cerca de 287,62 milhões de euros) relativo ao segundo trimestre de 2025, quando registava um saldo de 18,95 mil milhões de dólares (cerca de 16,03 mil milhões de euros), pode ler-se no relatório relativo ao último trimestre de 2025.

Segundo dos dados do BCTL, as "receitas totais durante o trimestre ascenderam a 11,37 milhões de dólares [9,62 milhões de euros] e o rendimento bruto do investimento foi de 251,64 milhões de dólares [212,87 milhões de euros]".

"Naquele trimestre, o valor total de levantamentos do Fundo Petrolífero foi de 604,34 milhões de dólares [511,23 milhões de euros], dos quais 600 milhões de dólares [507,56 milhões de euros] foram transferidos para financiar o Orçamento de Estado e 4,34 milhões de dólares [3,67 milhões de euros] foram utilizados para pagar custos de gestão e investimento", salienta o BCTL

O Fundo Petrolífero de Timor-Leste foi criado em 2005 e o portefólio é gerido pelo Banco Central de Timor-Leste.

Desde a criação, segundo o BCTL, o total de receitas foi de cerca de 25,28 mil milhões de dólares (21,39 mil milhões de euros), o retorno do investimento foi de 12,03 mil milhões de dólares (10,18 mil milhões de euros) e o montante levantado para financiar os vários orçamentos gerais do Estado foi de 18,86 mil milhões de dólares (15,95 mil milhões de euros).

As transferências do Fundo Petrolífero têm de ser aprovadas pelo parlamento nacional.