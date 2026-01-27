Fundo Property Core compra 'shopping' Alameda Shop & Spot no Porto por 51,3 milhões

O Property Core Real Estate Fund, gerido pela Square Asset Management, comprou o centro comercial Alameda Shop & Spot, no Porto, por 51,3 milhões de euros, anunciou esta terça-feira, 27, a imobiliária CBRE.

Constituído há cinco anos, o Property Core Real Estate Fund supera atualmente os 360 milhões de euros em ativos sob gestão em Portugal e Espanha, focando-se em ativos que garantam rendimento atual, potencial de valorização e uma relação prudente no seu retorno/risco, destaca em comunicado a CBRE, que assessorou esta aquisição em regime de exclusividade, assegurando a continuidade do mandato de gestão do centro comercial.

Com mais de 90 lojas, incluindo várias insígnias multinacionais, o Alameda Shop & Spot é o primeiro ativo deste formato a integrar o portefólio de imóveis do Property Core Real Estate Fund.

O 'shopping' fica localizado na zona das Antas, junto ao Estádio do Dragão, no Porto, tendo 38.800 metros quadrados de área bruta locável e indicadores positivos de vendas e ‘footfall’, segundo a CBRE.

A imobiliária destaca que está “inserido numa área com elevado potencial de consolidação, tendo em conta o número de novos empreendimentos residenciais e empresariais previstos para a envolvente”, que deverão acrescentar mais de 7.600 novos residentes e trabalhadores à zona.

“Acreditamos muito no potencial do Alameda Shop & Spot, quer do ponto de vista da operação, que tem vindo a crescer significativamente, quer do ponto de vista do investimento. Todo o entorno do centro está a mudar, com novos projetos residenciais e de escritórios que irão levar cada vez mais consumidores às várias lojas”, afirma o responsável da Área de Capital Markets da CBRE Portugal, Igor Borrego, citado no comunicado.

Já o ‘chief investment officer’ da Square Asset Management, Nuno Nunes, diz terem sido identificadas “várias iniciativas que poderão ser implementadas para reforçar a atratividade deste investimento, nomeadamente através de uma gestão ativa e da captação de um fluxo maior de visitantes”.

“A oportunidade de investimento encontra-se alinhada com a política de investimento do Fundo, apresentando um perfil adequado para potenciar um retorno superior no médio e longo prazo”, refere.

Comercializado no Banco Best, Novo Banco e Novo Banco dos Açores, o fundo conta atualmente com cerca de 8.000 subscritores.