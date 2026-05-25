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Fusão à vista nos TVDE? Uber prepara nova proposta para comprar dona da Glovo

O objetivo inicial passava por comprar 100% do capital da plataforma de entregas ao preço de 33 euros por ação. A proposta foi rejeitada mas a Uber não desiste e já tem concorrência pelo negócio.
Fusão à vista nos TVDE? Uber prepara nova proposta para comprar dona da Glovo
Leonel de Castro / Global Imagens
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A Uber Technologies pondera avançar com uma nova proposta para a compra de 100% do capital da Delivery Hero, que detém a Glovo. É que a anterior, conhecida no sábado, foi rejeitada.

A Glovo fez saber que recebeu uma proposta de compra que avaliava as ações em 33 euros e a plataforma em dez mil milhões de euros. Ainda assim, rejeitou-a, pelo que a Uber Technologies está a equacionar subir a parada, com o propósito de comprar a grande rival das entregas.

Esta última é a dona das plataformas Uber e Uber Eats, que trabalham com o transporte de passageiros e encomendas, respetivamente. A Glovo, por seu turno, trabalha exclusivamente com o transporte de encomendas.

Em causa estava "uma possível Oferta Pública de Aquisição dirigida a todos os acionistas da empresa", que acabou por bater na parede, mas fez surgir outro interessado nos EUA. É que a situação estimulou interesse na DoorDash, segundo reporta o Financial Times.

Mercados reagem em força

Neste cenário, as ações da Delivery Hero estão a registar grande aumento na procura, de tal forma que valorizam 12,30%, até aos 37,72 euros. Cotada na bolsa da Alemanha, a empresa está avaliada em 11,2 mil milhões de euros, pelas 10h35 desta segunda-feira, 25 de maio.

Posto isto, negoceia em máximos de ano e meio. É que, desde novembro de 2024, a respetiva capitalização de mercado não havia alcançado um patamar tão alto.

A Uber Technologies está cotada em Wall Street, que está encerrada nesta segunda-feira, pelo que a reação dos investidores só será conhecida na terça-feira.

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