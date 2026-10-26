Galp aberta a alianças após falhar acordo com a Moeve mas sem pressa no mercado

A Galp diz não estar a procurar um novo parceiro para os negócios de refinação e comercialização, após o fim das negociações com a Moeve, mas que se mantém disponível para analisar futuras oportunidades, anunciou o copresidente executivo.

“Estaremos preparados para analisar potenciais operações, mas neste momento não estamos a procurar ativamente uma transação no mercado”, afirmou João Diogo Marques da Silva, durante uma conferência telefónica com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre.

O responsável explicou que a operação com a Moeve era uma oportunidade para acelerar a transformação dos negócios industriais e comerciais, mas não constituía um elemento indispensável da estratégia da Galp.

Questionado sobre o fim das negociações, considerou que “é preferível não fazer um negócio a fazer um mau negócio”, sublinhando que a empresa não sente qualquer pressão para concretizar uma operação.

A Galp pretende, contudo, continuar a trabalhar na separação entre os negócios de retalho e as atividades industriais, um processo que foi desenvolvido durante as negociações com a Moeve e que a empresa considera importante para futuras parcerias.

“A lógica estratégica continua a fazer sentido”, afirmou, acrescentando que a Galp permanece disponível para analisar operações que permitam aumentar a dimensão e a competitividade dos negócios.

A abertura a parcerias estende-se também às energias renováveis, onde a empresa reforçou recentemente a sua presença com a aquisição de duas carteiras de ativos eólicos em Espanha.

Segundo João Diogo Marques da Silva, estas aquisições aumentaram a dimensão do negócio e permitiram diversificar as tecnologias de produção de eletricidade, tornando a plataforma mais atrativa para potenciais parceiros.

“São possíveis tanto parcerias estratégicas como financeiras. Neste momento, não excluímos nenhuma estrutura, mas ainda estamos numa fase muito inicial", afirmou.

O gestor adiantou que não estão previstas novas aquisições de ativos ou empresas, salientando que a Galp pretende manter a disciplina na utilização do capital e não tem pressa em concretizar novas operações.

A petrolífera portuguesa anunciou esta segunda-feira o fim das negociações com a Moeve para a fusão dos negócios de refinação e comercialização de combustíveis das duas empresas, depois de não ter sido possível chegar a um acordo sobre as condições comerciais da operação.

Galp não comenta reeleição de Lula mas defende estabilidade fiscal no Brasil

Quanto à reeleição de Lula da Silva como presidente do Brasil, a Galp prefere não comentar, mas destacou a importância da estabilidade fiscal e de regras claras para o investimento, reiterando o compromisso de longo prazo com o país.

“Não comentamos resultados políticos ou eleitorais”, afirmou hoje a co-presidente executiva Maria João Carioca, durante uma conferência telefónica com analistas, um dia depois da reeleição de Lula da Silva para um quarto mandato presidencial.

Questionada sobre eventuais alterações na avaliação dos riscos políticos, fiscais e regulamentares no Brasil, tendo em conta a exposição da Galp àquele mercado, a responsável sublinhou que a empresa já atravessou diferentes ciclos políticos no país.

“Continuamos a manter um diálogo aberto com todas as autoridades relevantes, tanto no contexto do setor como com os nossos parceiros”, afirmou.

Maria João Carioca considerou ainda que o Brasil tem consciência da importância do investimento para o desenvolvimento dos seus recursos petrolíferos, defendendo a necessidade de um enquadramento previsível.

“O diálogo aberto sobre a importância da estabilidade fiscal e de regras claras para o investimento internacional é, naturalmente, um fator diferenciador, e é isso que procuramos assegurar”, salientou.

A responsável reiterou a confiança da Galp no mercado brasileiro, onde a empresa concentra grande parte da sua atividade de exploração e produção de petróleo e gás.

“Vemos a nossa presença naquele país numa perspetiva de longo prazo”, afirmou, acrescentando que a Galp mantém relações positivas com as autoridades e está confiante de que o Brasil “continuará a ser um importante motor de crescimento” para a empresa.

As declarações surgem depois de Lula da Silva ter sido reeleito no domingo Presidente do Brasil, ao derrotar o senador Flávio Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais.

O Brasil tem um peso determinante nos resultados da Galp, que registou no terceiro trimestre uma produção de petróleo e gás de 131 mil barris equivalentes por dia, beneficiando do aumento progressivo da produção no campo de Bacalhau.

A Galp anunciou hoje que registou um aumento de 68% do lucro ajustado no terceiro trimestre, para 682 milhões de euros, impulsionado pelo crescimento da produção de petróleo e gás no Brasil, pelas exportações e pelas operações de compra e venda de petróleo e gás nos mercados internacionais.

Nos primeiros nove meses do ano, o resultado líquido ajustado a custo de substituição (RCA) ascendeu a 1,49 mil milhões de euros, mais 54% do que no período homólogo de 2025, anunciou hoje a empresa.

De janeiro a setembro, o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado da atividade de exploração e produção aumentou 67%, para 2.092 milhões de euros, beneficiando também da subida dos preços internacionais do petróleo.