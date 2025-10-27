Galp alcança lucro histórico de 973 milhões nos primeiros nove meses do ano

A Galp registou um resultado líquido impressionante de 973 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025, estabelecendo um novo marco para a empresa. Este valor representa um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano anterior, evidenciando o sólido desempenho da petrolífera. Numa comunicação direcionada aos investidores, a Galp assegurou que está “bem posicionada para ultrapassar o atual guidance para 2025, tanto em EBITDA como em cash-flow operacional”.Nessa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os líderes da empresa, Maria João Carioca e João Marques da Silva, destacaram que “o sólido dinamismo operacional da Galp manteve-se no terceiro trimestre de 2025, sustentando uma robusta geração de cash e consolidando a nossa sólida posição financeira, um fator tranquilizador face ao atual sentimento macroeconómico”.Contudo, nem tudo foram boas notícias. O EBITDA da Galp, que mede o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, caiu 7%, totalizando 2.420 milhões de euros. Esta quebra foi amplamente influenciada por uma diminuição de 24% no EBITDA do segmento upstream, resultado da flutuação dos preços do petróleo Brent e da desvalorização do dólar, apesar de um aumento de 2% na produção de petróleo no Brasil.No que diz respeito ao segmento industrial e midstream (refinação), a Galp enfrentou uma ligeira queda na quantidade de matéria-prima processada. A empresa atribui esta situação a “externalidades”, como o apagão histórico que afetou a Península Ibérica em abril e a ocorrência de “condições meteorológicas adversas”. Apesar destes desafios, o EBITDA neste segmento registou um aumento de 23%, impulsionado por iniciativas de “fornecimento e trading” que compensaram o desempenho menos favorável na refinação.No que concerne ao segmento comercial, a Galp reportou uma melhoria de 20% no EBITDA, graças a um aumento de 4% nas vendas de produtos petrolíferos, impulsionado pela recuperação do mercado espanhol, tanto para consumidores individuais quanto empresariais. Embora a procura de gás natural tenha mostrado sinais de abrandamento, o comportamento dos consumidores espanhóis ajudou a manter a estabilidade do negócio. A empresa também fez notar que, até ao final de setembro, contava com nove mil pontos de carregamento de veículos elétricos em funcionamento, refletindo um crescimento significativo de 64% em comparação com o ano anterior.No que se refere ao setor das energias renováveis, a Galp enfrentou uma diminuição de 10% no EBITDA, causada por cortes voluntários na produção e uma menor geração de energia solar no período em questão, conforme relatado. De janeiro a setembro, a empresa investiu 716 milhões de euros, com um enfoque significativo na exploração e prospeção de petróleo. A maior parte desse investimento foi direcionada para o campo Bacalhau, no Brasil, e para a exploração de petróleo na Namíbia. A esse propósito, os co-CEOs da Galp salientaram que “decorrem negociações com uma lista restrita de candidatos preferenciais, com discussões que apontam para uma parceria geradora de valor”.A sólida atuação da Galp resultou na geração de 1.143 milhões de euros em free cash-flow, com 548 milhões de euros provenientes apenas do terceiro trimestre. Esse desempenho financeiro possibilitou uma redução significativa da dívida líquida, que caiu 20%, situando-se agora em 1,17 mil milhões de euros. .Galp prepara nova fase na Namíbia e procura parceiro “com apetite” para acelerar projeto\n\n