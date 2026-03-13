Galp antecipa impacto até 100 milhões com taxa de 12% sobre petróleo no Brasil

A Galp comunicou que o Governo brasileiro aprovou uma taxa de 12% sobre as exportações de petróleo bruto, em vigor desde quinta‑feira.

A medida afeta diretamente as remessas do país e terá consequências financeiras para a petrolífera portuguesa.

A empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta sexta-feira, 13 de março, estima que o efeito negativo pode atingir até 100 milhões, valor preliminar divulgado na mesma nota.

A Galp sublinha que a quantificação decorre das condições atuais do mercado e das exportações esperadas.

O governo brasileiro prevê que a taxa se mantenha por, pelo menos, quatro meses, período durante o qual a Galp acompanhará a evolução e avaliará o impacto operacional e económico.