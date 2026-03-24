Galp assegura abastecimento de combustível à Marinha por 16,6 milhões de euros

A Marinha Portuguesa firmou um contrato por ajuste direto com a Petrogal (Galp) para o fornecimento de combustível operacional — gasóleo marítimo melhorado e gasóleo colorido — cujo preço contratual totaliza 16,6 milhões de euros, ao qual acresce IVA de um valor superior a 225 mil euros perfazendo um encargo de mais de 16,8 mil milhões para o período de 2026 a 2028.

O acordo, publicado no Portal Base a 18 de março, foi celebrado ao abrigo do Acordo‑Quadro e do artigo 258.º do Código dos Contratos Públicos.

Segundo o contrato, o montante destinado ao ano económico de 2026 é de 5,4 milhões de euros — dos quais 5,3 milhões correspondem ao valor do fornecimento e o restante ao IVA — verba que será suportada pelas dotações inscritas no Orçamento da Marinha.

Para 2027 e 2028 prevê‑se a repetição de valores idênticos, com as despesas a serem inscritas no Orçamento do Estado e integradas nas rubricas do orçamento da Marinha, conforme indica o documento contratual.

Esta adjudicação sucede a outras vitórias recentes da Petrogal no setor das Forças Armadas: em dezembro, a empresa assegurou contratos de fornecimento de eletricidade ao Exército e à Força Aérea no montante conjunto de mais de 6,4 milhões de euros, além de um acordo para o fornecimento de gás natural ao Exército no valor de mais de 721 mil euros.