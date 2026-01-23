Galp conclui instalação de dispositivos de hidrogénio verde em Sines

A Galp concluiu a instalação do último dos dez módulos de eletrólise de 10MW da nova unidade de produção de hidrogénio verde em construção em Sines, que deverá entrar em funcionamento no segundo semestre, anunciou esta sexta-feira, 23, a empresa.

Num comunicado emitido a propósito da instalação do 10.º e último eletrolisador, a empresa afirma que esta “unidade de produção de hidrogénio verde será a maior da Europa quando entrar em funcionamento, previsivelmente na segunda metade de 2026”.

“Com uma capacidade de 100MW, esta unidade deverá produzir até 15 mil toneladas de hidrogénio renovável por ano, substituindo 20% do hidrogénio cinzento utilizado atualmente nas operações da refinaria” de Sines, especifica a empresa.

A substituição “reduzirá as emissões de gases com efeito de estufa em cerca de 110 mil toneladas por ano (Scope 1 e 2, CO2e)”, indica.

O administrador executivo responsável pelas atividades industriais da Galp, Ronald Doesburg, afirma que a empresa, com este projeto, fica “mais perto de produzir hidrogénio verde à escala industrial” e refere-se à substituição como “um passo fundamental para a afirmação de uma nova geração de combustíveis de baixo carbono que permitirão descarbonizar atividades que não podem ser eletrificadas”.

No comunicado de hoje, a Galp lembra que a decisão de construção desta unidade de eletrólise “foi tomada em setembro de 2023, em conjunto com a decisão de avançar igualmente com uma unidade de produção de HVO/SAF, num investimento conjunto de 650 milhões de euros”.

O investimento permitirá à Galp “produzir combustíveis de baixo carbono para a aviação, transporte marítimo e transporte rodoviário”, explica a empresa.