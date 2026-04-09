Galp dá 320 milhões por 17 parques eólicos em Espanha e sobe para dois GW de renováveis

A Galp anunciou a aquisição, até ao final do segundo trimestre, de 17 parques eólicos em Espanha, num negócio avaliado em cerca de 320 milhões de euros e com uma capacidade instalada total de 351 MW.

Segundo o comunicado divulgado pela energética esta quinta-feira, 9 de abril, o conjunto de ativos deverá gerar, em média, cerca de 750 GWh por ano.

A operação é concretizada com fundos Helia — a plataforma conjunta da Plenium Partners e do Bankinter Investment — embora a Galp não tenha divulgado os termos financeiros específicos do acordo com esses parceiros.

Com esta compra, a energia renovável instalada pela Galp atinge os 2 GW, passando a produção eólica a representar aproximadamente um quarto do total renovável do grupo.

Georgios Papadimitriou, vice‑presidente executivo responsável pelas energias renováveis, sublinhou que a transação reflete uma visão de longo prazo da empresa: “crescer de forma disciplinada, com ativos de qualidade, e construir um portefólio mais diversificado e resiliente”.

O mesmo responsável acrescentou que a combinação entre solar e eólico permite reduzir a volatilidade, melhorar o perfil de produção e reforçar a criação de valor sustentável.