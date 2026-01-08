Galp e Moeve aliam-se para criar duas plataformas energéticas na Península Ibérica

A Galp e os acionistas da Moeve — Mubadala e The Carlyle Group — acordaram de forma não vinculativa iniciar negociações detalhadas para combinar os seus ativos downstream e criar duas empresas independentes: a “RetailCo” e a “IndustrialCo”. O processo inclui due diligence, aprovações societárias e regulatórias, com um possível acordo esperado até meados de 2026.A “RetailCo”, terá o co-controlo de Galp e Moeve com participações equilibradas, reunindo uma rede de cerca de 3.500 estações de serviço na Península Ibérica e projetando vendas de produtos petrolíferos a clientes diretos superiores a 6,5 milhões de toneladas em 2025. Segundo o comunicado, a escala ampliada permitirá reforçar a proposta de valor ao cliente e acelerar investimentos em carregamento para veículos elétricos e soluções de mobilidade do futuro.A “IndustrialCo” concentrará refinação, petroquímica e atividades de supply, com uma capacidade conjunta de transformação de crude próxima de 700 mil barris por dia distribuída por três complexos industriais. Tudo combinado, prevê-se que a Galp detenha uma posição minoritária relevante, acima de 20%, tendo em conta os ativos industriais e químicos já detidos pela Moeve. O plano inclui também um pipeline de projetos de moléculas verdes, entre os quais iniciativas de hidrogénio verde — incluindo potenciais hubs de produção na Andaluzia.As duas entidades serão financiadas de forma autónoma e procuram sinergias operacionais e maior eficiência, mantendo espaço para crescimento e soluções de descarbonização em setores difíceis de descarbonizar.Paula Amorim, presidente da Galp, refere, citada em comunicado, que "ao combinar as capacidades complementares da Galp e da Moeve nas operações downstream, temos a oportunidade de criar grandes players europeus na Península Ibérica, beneficiando de maior foco, alocação de capital ajustada e flexibilidade para impulsionar crescimento sustentável e valor".Maarten Wetselaar, CEO da Moeve, acrescenta que "esta combinação representa uma oportunidade única para fortalecer o papel da Ibéria na transição energética, criando plataformas com escala, resiliência e capacidade de investimento para acelerar a implantação de soluções de baixo carbono"..Galp e TotalEnergies trocam participações em projetos na Namíbia