Empresas

Galp e Moeve aliam-se para criar duas plataformas energéticas na Península Ibérica

Uma delas é a “RetailCo”, com rede de 3.500 estações de serviço na Península Ibérica, e a outra é a “IndustrialCo”, com capacidade conjunta de transformação de crude próxima de 700 mil barris diários
A Galp e os acionistas da Moeve — Mubadala e The Carlyle Group — acordaram de forma não vinculativa iniciar negociações detalhadas para combinar os seus ativos downstream e criar duas empresas independentes: a “RetailCo” e a “IndustrialCo”.

O processo inclui due diligence, aprovações societárias e regulatórias, com um possível acordo esperado até meados de 2026.

A “RetailCo”, terá o co-controlo de Galp e Moeve com participações equilibradas, reunindo uma rede de cerca de 3.500 estações de serviço na Península Ibérica e projetando vendas de produtos petrolíferos a clientes diretos superiores a 6,5 milhões de toneladas em 2025.

Segundo o comunicado, a escala ampliada permitirá reforçar a proposta de valor ao cliente e acelerar investimentos em carregamento para veículos elétricos e soluções de mobilidade do futuro.

A “IndustrialCo” concentrará refinação, petroquímica e atividades de supply, com uma capacidade conjunta de transformação de crude próxima de 700 mil barris por dia distribuída por três complexos industriais.

Tudo combinado, prevê-se que a Galp detenha uma posição minoritária relevante, acima de 20%, tendo em conta os ativos industriais e químicos já detidos pela Moeve.

O plano inclui também um pipeline de projetos de moléculas verdes, entre os quais iniciativas de hidrogénio verde — incluindo potenciais hubs de produção na Andaluzia.

As duas entidades serão financiadas de forma autónoma e procuram sinergias operacionais e maior eficiência, mantendo espaço para crescimento e soluções de descarbonização em setores difíceis de descarbonizar.

Paula Amorim, presidente da Galp, refere, citada em comunicado, que "ao combinar as capacidades complementares da Galp e da Moeve nas operações downstream, temos a oportunidade de criar grandes players europeus na Península Ibérica, beneficiando de maior foco, alocação de capital ajustada e flexibilidade para impulsionar crescimento sustentável e valor".

Maarten Wetselaar, CEO da Moeve, acrescenta que "esta combinação representa uma oportunidade única para fortalecer o papel da Ibéria na transição energética, criando plataformas com escala, resiliência e capacidade de investimento para acelerar a implantação de soluções de baixo carbono".

