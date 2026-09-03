Galp e TotalEnergies concretizam parceria estratégica na Namíbia

A Galp e a TotalEnergies anunciaram a conclusão da sua parceria estratégica para a exploração de três blocos petrolíferos ao largo da Namíbia, conforme comunicado da petrolífera portuguesa nesta quinta-feira.

O acordo, inicialmente revelado em 9 de dezembro do ano passado, envolve a troca de participações em blocos "offshore" nos projetos Mopane e Vénus.

Com este acordo, a Galp assegura uma participação de 40% no bloco PEL 83, mas não atuará como operadora. Além disso, a empresa terá uma fatia de 10% no bloco PEL 56, relacionado ao projeto Vénus, e 9,4% no bloco PEL 91.

Esta colaboração não se limita apenas à troca de participações, visto que ativa, também, um compromisso de financiamento, onde 50% de todo o investimento inicial da Galp em Mopane será garantido.

Com a liderança de Paula Amorim, a Galp antecipa iniciar uma nova fase de perfurações em Mopane no último trimestre deste ano.

A estrutura de participações nos blocos é a seguinte: tanto a Galp quanto a TotalEnergies detêm 40% do bloco PEL 83, enquanto a Namcor e Custos possuem 10% e 10%, respetivamente.

No bloco PEL 56, a Galp detém 10%, a TotalEnergies 35,25%, a Qatar Energy também 35,25%, a Namcor 10% e a Impact 9,5%.

Por fim, no bloco PEL 91, a Galp terá 9,39%, com a TotalEnergies e a Qatar Energy possuindo 33,025% cada, a Namcor 15% e a Impact 9,5%.