Galp Energia com lucros de 718 milhões de euros até setembro

A Galp Energia teve, nos primeiros nove meses deste ano, lucros de 718 milhões de euros. Ou seja, mais 18% em comparação com o período homólogo..Já o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) diminuiu 2% e conseguiu, nestes nove meses, 2.838 milhões de euros. No que ao terceiro trimestre diz respeito, a Galp Energia obteve resultados de mais de 210 milhões de euros, o mesmo que dizer uma subida de 12% se olharmos para o mesmo período de 2022..Um resultado que reflete "um melhor desempenho operacional que compensa a conjuntura de preços mais fracos das matérias-primas registada no período" e a ausência da operação da petrolífera em Angola, que foi vendida este ano..Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e numa atualização das estimativas para o ano corrente, a empresa prevê chegar ao final de 2023 com uma produção média de 120 mil barris por dia.