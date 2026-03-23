Galp finaliza compra de ações e ajusta capital para 737 milhões

A Galp concluiu a redução do seu capital social, que passou de 753,5 milhões para 737 milhões, na sequência da finalização do programa de recompra de ações iniciado em 2025.

A informação foi divulgada esta segunda-feira, 23 de março, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) num comunicado datado de sexta‑feira, 20.

Com a operação ficou registado o cancelamento de 16.472.261 ações próprias, restando agora 737.022.898 títulos em circulação.

A recompra, cujo montante total ascendeu a 250 milhões, tinha sido comunicada pela empresa a 2 de março de 2026.

Em nota à autoridade de mercado, a Galp refere que a redução de capital foi aprovada pelo Conselho de Administração como consequência direta do objetivo inicial do programa — a diminuição do capital social através da aquisição e cancelamento de ações próprias.