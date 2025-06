Galp paga multa de 83 800 euros por erros de faturação e quebras no fornecimento de energia

"No âmbito do procedimento de transação proposto pela empresa, ao abrigo do Regime Sancionatório do Setor Energético (RSSE), e atendendo ao reconhecimento das infrações a título negligente, às medidas apresentadas e às compensações atribuídas aos clientes lesados, a coima foi reduzida para 83 800 euros, já pagos", segundo a ERSE.