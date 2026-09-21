Galp quer expandir renováveis para lá da Península Ibérica. Falta encontrar um parceiro

A Galp quer levar o negócio das energias renováveis para lá da Península Ibérica. Para tal, está à procura de um parceiro estratégico.

Quem o diz é Georgios Papadimitriou, COO da área de energias renováveis da Galp. Ao elEconomista, o próprio explica que é exatamente através de "participações em grandes projetos" que se desenvolve o "negócio mais rentável" da empresa, ligado à produção de petróleo e gás.

Agora, o objetivo passa por enveredar por "essa mesma lógica" no campo das renováveis, em busca por "conhecimento especializado, diversificação tecnológica, capacidade de investimento", de forma a chegar além da Península Ibérica. "Estamos a explorar essa possibilidade, mas ainda não há um processo aberto", salienta.

Questionado sobre se a preferência passa por um parceiro industrial ou um investidor financeiro, Papadimitriou diz que "a ideia tem um caráter mais industrial", mas não descarta a segunda possibilidade.

Recorde-se que a Galp está a passar por um processo de fusão do negócio de refinação e distribuição de combustíveis com a espanhola Moeve.