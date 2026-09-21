Empresas

Galp quer expandir renováveis para lá da Península Ibérica. Falta encontrar um parceiro

A Galp conta com "participações em grandes projetos" ligados ao petróleo e gás. Para levar as renováveis além fronteiras, o caminho traçado pela empresa é o mesmo, de acordo com um executivo.
Galp quer expandir renováveis para lá da Península Ibérica. Falta encontrar um parceiro
Publicado a

A Galp quer levar o negócio das energias renováveis para lá da Península Ibérica. Para tal, está à procura de um parceiro estratégico.

Quem o diz é Georgios Papadimitriou, COO da área de energias renováveis da Galp. Ao elEconomista, o próprio explica que é exatamente através de "participações em grandes projetos" que se desenvolve o "negócio mais rentável" da empresa, ligado à produção de petróleo e gás.

Agora, o objetivo passa por enveredar por "essa mesma lógica" no campo das renováveis, em busca por "conhecimento especializado, diversificação tecnológica, capacidade de investimento", de forma a chegar além da Península Ibérica. "Estamos a explorar essa possibilidade, mas ainda não há um processo aberto", salienta.

Questionado sobre se a preferência passa por um parceiro industrial ou um investidor financeiro, Papadimitriou diz que "a ideia tem um caráter mais industrial", mas não descarta a segunda possibilidade.

Recorde-se que a Galp está a passar por um processo de fusão do negócio de refinação e distribuição de combustíveis com a espanhola Moeve.

Galp quer expandir renováveis para lá da Península Ibérica. Falta encontrar um parceiro
Galp prevê concluir fusão de ativos com Moeve em meados de 2026
Galp quer expandir renováveis para lá da Península Ibérica. Falta encontrar um parceiro
Galp e Moeve aliam-se para criar duas plataformas energéticas na Península Ibérica
energia
Energias renováveis
Galp Energia
Diário de Notícias
www.dn.pt