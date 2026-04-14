GASIB fecha 2025 com lucro de 29 milhões de euros

A GASIB fechou 2025 com um EBITDA de 60,8 milhões de euros, um aumento de 30% face ao ano anterior, e um resultado líquido de 29 milhões de euros, informou a empresa através de comunicado.

Este desempenho robusto permitiu à empresa, que se dedica à comercialização de soluções de gás liquefeito (GPL) sob a marca Cepsa, delinear um plano de investimentos (CAPEX) de 100 milhões de euros para o triénio 2025–2027.

A quantia será canalizada para o reforço da sua presença no mercado ibérico e para a modernização a sua infraestrutura operacional, sendo que até ao momento foram alocados 47 milhões, dos quais 22 milhões já foram executados em 2025.

A empresa registou receitas de 313 milhões de euros no exercício, sustentadas por um aumento de 4% no volume de GPL comercializado, com subidas de 3% no segmento engarrafado e de 6% no a granel.

O crescimento verificou‑se em todas as áreas de atividade, em particular no propano, cuja venda cresceu 9%, contribuindo para o reforço das receitas e da penetração comercial.

O autogás destacou‑se como o segundo segmento com maior crescimento, beneficiando da sua posição como energia de transição.

A GASIB salientou as vantagens ambientais e operacionais deste combustível: redução de até 20% das emissões de CO2, diminuições de até 96% de NOx face ao gasóleo e até 68% face à gasolina, redução de partículas poluentes de até 99%, poupanças de 50% nos pontos de abastecimento e redução do ruído do motor em 50%.

Segundo a empresa, este desempenho consolida a liderança da GASIB como principal operador do GPL engarrafado não regulado em Espanha e como segundo operador no mercado ibérico, com mais de 3,5 milhões de clientes no segmento engarrafado e 16.000 clientes a granel.

O exercício de 2025 foi também o primeiro ano completo após a integração na Abastible, uma das dez maiores empresas mundiais de GPL, pertencente ao grupo Empresas Copec, que reportou um EBITDA de 2,7 mil milhões de dólares no final de 2025.

Filipe Henriques, CEO da GASIB, sublinhou que “estes resultados validam o sucesso da integração e confirmam o valor estratégico do GPL. Crescemos em todas as áreas de negócio porque oferecemos uma alternativa realista, económica e disponível de imediato, capaz de garantir uma transição justa e que contribui para a redução das emissões de CO2 sem comprometer o poder de compra das famílias e das empresas”, acrescentou.

Para 2026, a GASIB integra‑se no plano de expansão da Abastible na Europa como porta de entrada no continente, com a meta de operar em cerca de uma dezena de mercados nos próximos anos.

A estratégia prevê acelerar o crescimento em Portugal, avaliando oportunidades de aquisição para liderar a consolidação do setor, enquanto em Espanha a empresa entrará no negócio do engarrafado nas Ilhas Baleares, começando por Maiorca e visando expansão para outras ilhas.