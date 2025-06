Gato Gelados. A marca que só vende produtos sem açúcar

Enquanto não consegue conquistar clientes suficientes que façam da geladaria um negócio sólido, João Gato vira-se para outras atividades. E, para ajudar a impulsionar as vendas, está a abrir uma produtora de media digital, com uma sócia brasileira, que também tem geladarias no Brasil. "Esta produtora é mais virada para as redes sociais e vamos começar com as nossas marcas", detalha, explicando que ainda dá um apoio na área da consultoria de recursos humanos. "Porque a loja ainda não tem o movimento para dar o rendimento financeiro que eu preciso para as minhas despesas", justifica.